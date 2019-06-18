جونسون يعزز صدارته في سباق زعامته للمحافظين البريطانيين

عزز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون صدارته في السباق ليكون الزعيم القادم لحزب المحافظين البريطاني.

وفاز جونسون بـ 126 صوتا من بين 313 في الجولة الثانية من التصويت اليوم الثلاثاء، والتي يتنافس فيها 6 مرشحين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي على زعامة الحزب.

وحصل أقرب منافسيه، وزير الخارجية جيرمي هانت، على 46 صوتا فقط. وصعد هانت للجولة التالية من التصويت جنبا إلى جنبا مع وزير البيئة مايكل جوف ووزير الداخلية ساجد جاويد والبطاقة الجامحة وزير التنمية الدولية روري ستيوارت،المرشح الصاعد من تيار الوسط، فيما تم اقصاء وزير ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) دومينيك راب.

وكان جونسون شخصية بارزة خلال حملة بريكسيت قبل استفتاء عام 2016، عندما صوتت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل.

يشار إلى أن جونسون قد حصل على 114 من 313 من المشرعين من أعضاء حزب المحافظين خلال تصويت يوم الخميس الماضي.

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