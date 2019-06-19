تقرير: ميلان قريب من الانسحاب من الدوري الأوروبي

صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية نشرت تقريرا يُفسر رغبة ميلان في الابتعاد عن المشاركة الأوروبية، وهو الأمر الذي قد يُرضى الاتحاد الأوروبي.

عدم تأهل ميلان للدوري الأوروبي يفتح الباب لمزيد من الوقت لتنظيم ميزانية النادي لتتناسب مع قوانين اللعب المالي النظيف.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أوقف التحقيق مع ميلان بشأن خسائر الميزانية والتي قد تمنعه من المشاركة الأوروبية لحين صدور قرار المحكمة الرياضية “كاس” منعا لتكرار ما حدث الموسم الماضي.

الصحيفة الإيطالية أكدت أن موقف ميلان يساهم في الهروب من العقوبات التي قد تُوقع عليه من الاتحاد الأوروبي بسبب الخسائر في الفترة بين 2015-14، و2017-18.

وإذا وافق الاتحاد الأوروبي على طلب الروسونيري، سيشارك تورينو في الدوري الأوروبي بدءا من الدور التمهيدي إلى جانب تأهل روما مباشرة لدور المجموعات من المسابقة.

وسيصدر الاتحاد الأوروبي قراره بشأن موقف ميلان غدا الأربعاء.

الاتحاد الأوروبي في الصيف الماضي كان قد أصدر قرارا باستبعاد ميلان من المشاركة الأوروبية بسبب الخسائر المالية، قبل أن تستئنف إدارة الروسونيري ضد قرار يويفا عبر المحكمة الرياضية ويشارك في نسخة 2017-18.

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