إطلاق سراح بلاتيني بعد استجوابه في فضيحة منح قطر استضافة كأس العالم 2022|صور

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه تم إطلاق سراح ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بعد أن تم استجوابه ضمن تحقيقات فساد متعلقة بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.

وكانت الشرطة تحفظت على بلاتيني /63 عاما/ حسب تقارير إعلامية فرنسية أكدتها مصادر قضائية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتم إطلاق سراحه بعد أن احتجز لعدة ساعات في مكتب مكافحة الفساد للشرطة القضائية على مشارف باريس.

وكانت قطر قد حصلت على حق استضافة كأس العالم 2022 عبر تصويت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، والذي أجري في ديسمبر 2010 ، وأثيرت موجات من الجدل بشأن الفساد حول عملية التصويت.



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