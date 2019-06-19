ترامب: أمريكا مستعدة جيدا لإيران

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على عدة ناقلات نفط وإعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم.

وقال ترامب للصحفيين "نحن مستعدون جيدا لإيران. سنرى ما سيحدث".

وكانت واشنطن أعلنت أنها ستنشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط، متعللة‭‭ ‬‬بمخاوف من تهديد إيراني.

وألقى مسئولون أمريكيون باللوم على إيران في هجمات الأسبوع الماضي على ناقلتي نفط في خليج عمان، وهجمات على أربع ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات في مايو. ونفت إيران ضلوعها في الواقعتين.

وقال ترامب "إذا نظرتم إلى ما يفعلونه وأنا لا أتحدث عن الأسبوع الماضي فحسب بل أتحدث عن سنوات طويلة. إنها بلد إرهاب".

وفي مقابلة مع مجلة تايم نشرت يوم الثلاثاء، قال ترامب، إنه مستعد لاتخاذ عمل عسكري لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية، لكنه ترك الاحتمال مفتوحًا بشأن إن كان سيلجأ للقوة لحماية إمدادات النفط في الخليج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا