ترامب يبدأ حملته لانتخابات 2020 بالهجوم على الإعلام الكاذب|صور

أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حملته لانتخابات الرئاسة لعام 2020، بهجمات متكررة على وسائل الإعلام، واستخدم مصطلح "إعلام الأخبار الكاذبة" عدة مرات في خطابه.

وقال ترامب في هجوم على منافسيه السياسيين: "خصومنا الديمقراطيين الراديكاليين مدفوعون بالكراهية والتحامل والغضب. إنهم يريدون تدميركم ويريدون تدمير بلدنا كما نعرفه، هذا أمر غير مقبول ولن يحدث".

وانتقد ترامب التحقيق الذي تم إغلاقه مؤخرًا بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

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