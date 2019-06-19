اليوم.. افتتاح المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث

تفتتح وزارة الخارجية المصرية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، فعاليات افتتاح "المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث"، اليوم الأربعاء، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة وبلان إنترناشونال مصر.

ويتناول المؤتمر التحديات والجهود الإفريقية والمصرية المبذولة للقضاء على هذه الممارسات الضارة التي تنتهك حقوق الطفلة والمرأة.

ويستمر المؤتمر ليومي 19-20 يونيو.

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