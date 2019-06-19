أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن أكثر من 70 مليون شخص مسجلين على قوائم المهاجرين أو اللاجئين في أواخر 2018، وهو رقم قياسي لكنه أقل من العدد الحقيقي للأشخاص الذين نزحوا من ديارهم.
ووصفت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير سنوي حول اللاجئين عدد 70,8 مليون بأنه "متحفظ"، وخصوصا لأن الأشخاص الذين فروا من الأزمة الخانقة في فنزويلا لم يتم إحصاؤهم بالكامل.
الأمم المتحدة: أكثر من 70,8 مليون نازح ولاجئ في العالم أواخر 2018
أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن أكثر من 70 مليون شخص مسجلين على قوائم المهاجرين أو اللاجئين في أواخر 2018، وهو رقم قياسي لكنه أقل من العدد الحقيقي للأشخاص الذين نزحوا من ديارهم.
أضف تعليقـك