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الأمم المتحدة: أكثر من 70,8 مليون نازح ولاجئ في العالم أواخر 2018

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن أكثر من 70 مليون شخص مسجلين على قوائم المهاجرين أو اللاجئين في أواخر 2018، وهو رقم قياسي لكنه أقل من العدد الحقيقي للأشخاص الذين نزحوا من ديارهم.
ووصفت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير سنوي حول اللاجئين عدد 70,8 مليون بأنه "متحفظ"، وخصوصا لأن الأشخاص الذين فروا من الأزمة الخانقة في فنزويلا لم يتم إحصاؤهم بالكامل.
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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