الأمم المتحدة: أكثر من 70,8 مليون نازح ولاجئ في العالم أواخر 2018

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن أكثر من 70 مليون شخص مسجلين على قوائم المهاجرين أو اللاجئين في أواخر 2018، وهو رقم قياسي لكنه أقل من العدد الحقيقي للأشخاص الذين نزحوا من ديارهم.

ووصفت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير سنوي حول اللاجئين عدد 70,8 مليون بأنه "متحفظ"، وخصوصا لأن الأشخاص الذين فروا من الأزمة الخانقة في فنزويلا لم يتم إحصاؤهم بالكامل.



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