الرئيس الفنزويلي: تكلفة محاولة اغتيالي بلغت قيمتها 20 مليون دولار

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن محاولة اغتياله التي جرت في الـ4 من أغسطس من العام الماضي، بلغت قيمتها 20 مليون دولار- حسب سبوتنيك-

وقال مادورو في حديث مع الجيش بث على تويتر: "مشروع اغتيالي الذي جرى في الرابع من أغسطس، كلف عدة ملايين من الدولارات، يقولون نحو 20 مليون دولار".

وشكر مادورو ضباط الاستخبارات وإنفاذ القانون على الشجاعة والبسالة التي أبدتها في الدفاع عن الرئيس

وكان الرئيس الفنزويلي قد تعرض لمحاولة اغتيال باستخدام طائرات مسيرة في الـ4 من أغسطس من العام الماضي.

واتهم مادورو المعارضة والرئيس السابق لكولومبيا خوان مانويل سانتوس، بتنظيم محاولة الاغتيال. كما أعلن بأنه كان على علم بإعداد مؤامرة ضده بدعم من الولايات المتحدة.

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