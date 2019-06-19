اسباب فقدان الوعي المفاجىء

ايوان ليبيا – وكالات :

تعد حالة فقدان الوعي من المؤشرات المرضية التي يجب على المريض الكشف عنها لمعرفة الأسباب الحقيقية لها ، ويحدث فقدان الوعي عندما يصبح الشخص غير قادر فجأة على الاستجابة للمنبهات ويبدو أنه نائم ، وقد يكون الشخص فاقدًا للوعي لبضع ثوان – كما هو الحال في الإغماء – أو لفترات زمنية أطول كما في الغيبيوبة .

كما أن الأشخاص الفاقدين للوعي لا يستجيبون للأصوات العالية أو الهز ، حتى أنهم قد يتوقفون عن التنفس أو النبض ويصبح شكل المريض خافت ، وهذا يستدعي دخول المريض إلى الطوارئ بشكل سريع ، فكلما أسرع الشخص في الحصول على الإسعافات الأولية الطارئة ، كلما تم التعجيل بعدم حدوث مضاعفات خطيرة للحالة .

يمكن أن يحدث فقدان الوعي بسبب مرض ما أو الإصابة الكبيرة أو مضاعفات لتعاطي المخدرات أو بسبب تناول الكحول بكميات مفرطة ومن الأسباب الشائعة :

-التعرض لحادث سيارة .

-فقدان الدم أو النزيف الكثير.

-التعرض للضرب على الرأس .

-الجرعات الزائدة من المخدرات .

-التسمم الكحولي .

وقد يحدث فقدان الوعي بشكل مؤقت عند حدوث تغييرات مفاجئة داخل الجسم ، ومن الأسباب الشائعة لفقدان الوعي المؤقت تشمل :

–انخفاض سكر الدم .

–انخفاض ضغط الدم .

-الإغماء بسبب نقص تدفق الدم إلى الدماغ .

-فقدان الوعي الناجم عن الصرع أو السكتة الدماغية أو نقص التروية .

-مشاكل في القلب .

-الإجهاد الزائد .

-فرط التنفس .

تشمل الأعراض التي تشير إلى فقدان الوعي أو أن فقدان الوعي على وشك الحدوث التالي :

-عدم القدرة المفاجئة على الاستجابة .

-نبضات سريعة ، ضربات القلب السريعة .

–الارتباك .

-الدوخة والدوار .

-أولًا تحقق ما إذا كان الشخص يتنفس ، في حال عدم التنفس ، فاطلب خدمات الطوارئ المحلية فورًا واستعد لبدء عملية الإنعاش القلبي الرئوي ، وإذا كان الشخص يتنفس، ضعه على ظهره.

-ثانيًا رفع الأرجل مقدار 12 بوصة على الأقل فوق الأرض .

-ثالثًا تخفيف أي ملابس تقييدية أو أحزمة ، إذا لم يستعيدوا وعيه خلال دقيقة واحدة عليك الاتصال بخدمات الطوارئ .

-رابعًا تحقق من مجرى الهواء للشخص الفاقد للوعي للتأكد من عدم وجود عوائق.

-خامسًا تحقق مرة أخرى لمعرفة ما إذا كان الشخص يتنفس أو يتحرك هذه هي علامات الدورة الدموية الإيجابية. وإذا كانت هذه العلامات غائبة ، فقم بإنعاش القلب الرئوي حتى تصل خدمة الطوارئ .

-سادسًا في حال حدوث نزيف فقم بالضغط على منطقة النزيف أو وضع عاصبة عليه حتى تصل خدمة الطوارئ .

يعد إنعاش القلب الرئوي من الوسائل المهمة لعلاج حالات فقدان الوعي وخاصة مع وقف التنفس والنبض :

-في البداية أسال الشخص بصوت عال هل أنت بخير ؟ إذا لم يجيب ابدأ في عمل إنعاش القلب ضع الشخص على ظهره على سطح ثابت ثم اجلس على ركبتيك وضعك كعب يديك وسط صدر المريض واليد الأخرى عليها وتأكد من أنها مستقيمان وباستخدام وزنك اضغط على صدر المريض وكرر الإجراء 100 مرة في الدقيقة . لو كنت متدرب على الإنعاش القلبي قم بإمالة رأس الشخص للخلف ورفع الذقن لفتح مجرى الهواء .

إذا كان فقدان الوعي بسبب انخفاض ضغط الدم ، فسوف يقوم الطبيب بإعطاء المريض الدواء عن طريق الحقن لرفع ضغط الدم. وإذا كان السبب هو انخفاض مستوى السكر في الدم ، فقد يحتاج المريض إلى شيء حلو للأكل أو حقن الجلوكوز.

تشمل المضاعفات المحتملة فقدان الوعي لفترة طويلة من الزمن الدخول في غيبوبة أو تلف المخ ، والمريض الذي تلقى إنعاش القلب الرئوي أثناء فقدانه للوعي قد يكون حدث له كسر في أحد الضلوع نتيجة للضغط على الصدر. وسيقوم الطبيب بإجراء تصوير بالأشعة السينية على الصدر وعلاج أي كسور في الضلوع قبل أن يغادر الشخص المستشفى ، ويمكن أيضًا أن يحدث الاختناق أيضًا أثناء فقدان الوعي. وقد حدث سد في مجرى الهواء بسبب وجود طعام أو سوائل ، وهذا أمر خطير جدًا ويمكن أن يؤدي إلى الموت إذا لم يتم علاجه سريعًا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا