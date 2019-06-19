العمر الافتراضي لحشوات الاسنان

ايوان ليبيا – وكالات :

تسوس الأسنان من أكثر المشاكل الشائعة التي تصيب كل الناس الكبار والصغار على السواء، والحل الوحيد الذي يحمي الأسنان من الخلع بعد إصابتها بالتسوس هو تنظيف السوس ووضع الحشو في الأسنان، وسوف نوضح لكم المدة الافتراضية التي يظل فيها الحشو موجود في الأسنان وأنواع حشوات الاسنان المختلفة.

يوجد العديد من أنواع الحشوات التي تستخدم لحشو الأسنان ومنها:

1 – حشوة الأسنان الذهبية

تتميز حشوة الأسنان الذهبية ببعض المميزات مثل:

– قوتها وصلابتها.

– جمال منظرها.

– قدرتها على الصمود لمدة 15 عام.

لكن عيوب هذه الحشوة هو التالي:

– ارتفاع ثمنها مقارنة بأنواع الحشوات الأخرى.

– قد يحدث تفاعل بين المعدن الذي يوجد في هذه الحشوة مع الإنسان في حالة التواجد بالقرب من التيار الكهربائي مما يسبب له ألم شديد.

من مميزات هذا النوع:

– القدرة على الصمود من 10-15 عام .

– تتحمل قوة المضغ.

– تقل تكلفتها مقارنة بأنواع الحشوات الأخرى.

عيوب هذه الحشوة تتمثل في التالي:

– شكلها غير جيد من الناحية الجمالية وخاصة أن لونها مختلف عن لون الأسنان.

– تهدم جزء كبير من الأسنان الطبيعية لأن الطبيب يحتاج إلى إزالة جزء كبيرة من السن السليم لوضع هذه الحشوة.

– تغير لون الأسنان من الأبيض إلى الرمادي.

– قد تؤدي هذه الحشوة إلى تكسر الأسنان أو حدوث تشققات في الأسنان المجاورة.

تتميز هذه الحشوة بعدة مميزات مثل:

– منظرها جميل لأنها مناسبة للون الأسنان.

– ترتبط من الناحية الكيميائية مع تركيب الأسنان.

– تستخدم في علاج تشقق الأسنان أو سقوط طبقات الميناء.

أما عيوب هذه الحشوة فتتمثل في:

– فقدانها للصلابة.

– تتطلب عدة زيارات لطبيب الأسنان.

– تتفكك وقد يترك بعض الأجزاء منها في السن.

– هي من الحشوات المكلفة في السعر.

– يستخدم الكثير من الأطباء حشوة تعرف باسم الأملغم التي تحتوي على مادة رصاصية اللون تحتوي على الزئبق الذي يقوم بحشو الأسنان.

– مع التقدم في التكنولوجيا أصبح الآن الاستخدام أكثر على حشوة البورسلين التي توضع على الأسنان الطرية مثل الأملغم والكومبوزيت الذي يقوم بسد الفجوات والثقوب الصغيرة التي توجد في الأسنان.

– تتطلب الحشوة البيضاء المصنوعة من الكومبوزيت إلى وقت أطول من ناحية العمل لدى طبيب الأسنان، وقد تتكسر هذه الحشوة تحت أي ضغط يحدث عليها، هذه الحشوة تعتبر في التكلفة أعلى من الحشوة الرصاصية اللون، كما أن لونها يتغير مع مرور الوقت ولا تظل بيضاء كما كانت.

– أما حشو الأملغم الرصاصي اللون فإن قدرتها على التحميل تكون أكبر لأنها من مواد أمتن وأقل في التكلفة حتى وإن كانت لا تعطي نفس الشكل الجمالي.

لكن من عيوب الحشوة الفضية أنها تتطلب من الطبيب وضع الحشوة في مكان بعيد عن اللثة لأنه ربما يكون الشخص لديه حساسية من الزئبق الموجود في هذه الحشوة.

مع التقدم التكنولوجي الموجود في الوقت الحالي تنوعت الأساليب والحشوات المستخدمة في الأسنان، وأصبحت حشوات الأسنان تستخدم بشكل رئيسي في علاج التسوس وترميم الأسنان المكسورة أو تصليح الأسنان.

تستغرق الحشوة البيضاء الكومبوزيت حوالي خمس سنوات تقريبًا، هذا بعكس الحشوة ذات اللون الفضي التي تستغرق من عشر سنوات إلى خمسة عشر عامًا لقدرتها على التحمل أكثر خاصة لو كانت موضوعة في الطواحين الخلفية التي يتم الضغط عليها بشكل أكثر، على الرغم من ذلك إلا أننا نجد أن الكثير من الناس يقبل على الحشوة البيضاء الكومبوزيت لاقتراب لونها من لون الأسنان.

أما الحشو الذهبي فقد يمتد ليصل إلى حوالي 30 عام والبورسلين يتراوح ما بين 10 سنوات إلى 12 سنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا