تخريج دفعات جديدة لقوات الدعم المركزي

ايوان ليبيا – وكالات :

حضر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، حفل استعراض أمني لقوات الدعم المركزي احتفالاً بتخريج دفعات جديدة أمس الثلاثاء، بحضور مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.

وشهد الحفل، عرضًا للسيارات والدوريات التابعة للدعم المركزي وإستعراضًا لكراديس، بالإضافة إلى عرض مهاراتهم وتدريباتهم الفنية الأساسية التي تلقوها في البرنامج التدريبي، حسب بيان نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

كما قدمت الإدارة بعضًا من المهارات الأمنية التي تتميز بها قوات الدعم المركزي كعمليات تأمين الشخصيات وفنون القتال والدفاع عن النفس ومشاهد تمثيلية لعمليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وقدمت فرقة التحري استعراضًا خاصاً بفرق كلاب الأثر المدربة على اكتشاف المفخخات والمواد الممنوعة.

وقال باشاغا، في كلمته بالحفل، إن «الوزارة لن تتهاون مع من يهدد أمن الليبيين واستقرارهم»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الوزارة تهدف إلى «تطوير المهارات الفنية والوظيفية لأفرادها وترسيخ قيم الولاء للوطن والتضحية والعطاء داخلهم».

وأضاف أن الوزارة «حريصة على الاهتمام بالعنصرِ البشري وذلك من خلال العمل الالتزام بأداء الواجبات مهما كانت الصعوبات أو بلغت التحديات».

وأوضح أن «من أهم أهداف الوزارة هي إعداد رجل أمني انتماؤه للوطن ويحترم المواطن، ومنضبط لأوامره», مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع ومضاعفة الجهود لتجاوز كافة الصعوبات والتحديات، والعمل على مكافحة الجريمة حتى القضاء عليها.

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