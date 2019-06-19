دارأوبرا مسقط تعلن تفاصيل برامج موسمها الجديد 2019/‏‏‏ 2020

أعلنت دار الأوبرا السلطانية مسقط تفاصيل برامج موسمها الجديد 2019/‏‏‏ 2020، والذي يحمل مجموعة متنوعة من أبرز الحفلات الموسيقية والغنائية، والعروض الأوبرالية العالمية، إضافة إلى استضافتها ألمع النجوم في سماء الغناء في العالم والوطن العربي . تعد الدار أيقونة الفن الأصيل وجوهرة الثقافة المعاصرة.ويعكس البرنامج حفاوة عمانية بالإبداع المصري.

يتضمن العرض العالمي لأوبرا طرح البحر، وهي أوبرا جديدة من تأليف منير الوسيمي، وتدور أحداثها عن مغامرات صياد عربي على أنغام موسيقى الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية.

وتقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة أمسية مع الباليه تتضمن تقديم باليه زوربا اليوناني المقتبسة من رواية نيكوس كازانتزاكيس المشهورة، وباليه الليلة الكبيرة الذي يدور في سياق الاحتفال بآخر ليلة من ليالي المولد النبوي الشريف.

وفي حفل كبير تقدم الفنانة المصرية مروة ناجي حفل طربيات .

من جانبه أكد كامل بن فهد بن محمود عضو مجلس إدارة دار الأوبرا، أنها ستقوم بالعديد من المبادرات المجتمعية حيث ستقدم ولأول مرة تخفيضات مبكرة على التذاكر بقيمة ١٥٪ ، وستبقى سارية لمدة شهر من لحظة فتح شباك التذاكر، كما سيتم تخفيض أسعار المقاعد والمقصورات ذات الرؤية المحدودة لخشبة المسرح بنسبة ٥٠٪. و قال: من أبرز النتائج التي حققتها خلال الموسم الماضي، إن مبيعات تذاكر حفلتين نفدت خلال أول ٢٤ ساعة من الإعلان عنهما وتم بيع ٤٠ ألف تذكرة خلال الموسم بنسبة إجمالية تصل إلى ٩٢٪. وحضر ١٠ آلاف شخص فعاليات التعليم والتواصل المجتمعي، وبلغ عدد زوّار الجولات السياحية ٤٦ ألف زائر، كما تم افتتاح دار الفنون الموسيقية، واحتضنت معرض متحف فيكتوريا وألبرت. وفي ختام كلمته اقتبس عبارة للسوبرانو المشهورة كيري تيه كاناوا والتي قالت: إن الأوبرا أبدية، ليست لحظية، وأكد ذلك بقوله: بذلك تسعى لتوفير خدماتٍ طويلة الأمد وعروضٍ مميزة مع كل عام وتواصل دارالأوبرا السلطانية – مسقط جذب الجمهور عبر عروض عربية موسيقية وغنائية، ومن أبرز النجوم الذين تستضيفهم هذا العام: المؤلف والملحن وعازف العود اللبناني مارسيل خليفة، الذي يعود مجددا لتقديم حفلاته الموسيقية عبر مسرح الدار.وستكون ضيفة الدار في ديسمبر القادم الفنانة أحلام ، التي تقدم أغانيها الخليجية عبر مجموعة من المسارح العربية المختلفة. وتقدم نجوى كرم والفنان اللبناني مروان خوري حفلين مشتركين عبر مسرح الدار في نوفمبر المقبل. كما ستكون سميرة سعيد ضيفة حفل يوم المرأة العمانية لتطرب الجمهور بأغانيها القديمة والحديثة في أكتوبر المقبل. وفي حفل طربي تقدم الفنانة مروة ناجي والمطربة التونسية الموهوبة يسرا محنوش حفل طربيات بالدار. كما تقدم الدار أمسية الإنشاد الصوفي والمدح لفرق إنشاد ومدح من داخل سلطنة عُمان وخارجها أبرزها الفرقة العمانية أريج للإنشاد الصوفي. تأتي افتتاحية الموسم بالعرض الأوبرالي العالمي كارمن لبيزيه، وتقدم خلال هذا العام بطريقة متجددة ومختلفة أيضا، حيث تم تصميم استعراضات جديدة رائعة من ابتكار فرقة أنطونيو غاديس، في حين تغني الميزو سوبرانو إلينا ماكسيموفا دور كارمن والفنانة أنيتا هارتيج دور الفتاة ميكاييلا .

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