السعودية: أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم لتطبيق مصحف المدينة النبوية

منذ إطلاقه في شهر رمضان الماضي على منصة "جوجل بلاي"، بلغ عدد المستخدمين لتطبيق "مصحف المدينة النبوية" 1.538.000 مستخدم، وبلغ التعامل اليومي النَّشِط للتطبيق على المنصة نفسها ما يقارب 140.000، كما بلغ عدد المستخدمين للتطبيق على منصة أبل 1.489.000 مستخدم، ووصل التعامل اليومي النَّشِط له على المنصة نفسها 181.000 .

وأوضح الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الدكتور بندر بن فهد السويلم، بأن التطبيق كان له صدى طيب في المملكة، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، ولقي قبولاً منقطع النظير؛ وذلك للمكانة العلمية والمرجعية العالمية لمجمع الملك فهد التي يتمتع بها في مجال القرآن الكريم وعلومه، ولما تمتاز به إصداراته من الجودة والدقة والإتقان .

وأشار السويلم إلى سعي المجمع بتفعيل أهدافه بالوسائل المعاصرة والسريعة، وفق رؤية المملكة 2030، التي منها تقديم نص القرآن الكريم وتلاواته بالروايات المتواترة في الوسائط المتعددة.. يُذكر، أن الرابط الموحد لتحميل التطبيق، هو: http://onelink.to/madinaquran



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا