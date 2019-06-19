لا ليجا يبرز مشاركة لاعبي الدوري الإسباني في أمم إفريقيا

وتفتتح مصر مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوي مساء الجمعة في افتتاح مواجهات المجموعة الأولى.

وأعربت رابطة الدوري الإسباني عن سعادتها بحضور نجومها في ذلك المحفل الإفريقي متمنيين لهم التوفيق.

واستعرضت “لا ليجا” قائمة أبرز نجوم الدوري الإسباني في أمم إفريقيا وهم كالآتي:

توماس بارتي (أتلتيكو مدريد وغانا)

وصفته “لا ليجا” بأحد اللاعبين الأساسيين في فريق أتلتيكو مدريد، وأحد أبرز نجوم شباك التذاكر هذا الصيف في بطولة كأس أمم أفريقيا، إذ يعتاد اللاعب البالغ من العمر 25 سنة على القيام بدور هجومي أكثر مع غانا، مقارنة عما يقوم به مع دييجو سيميوني في أتلتيكو، وربما نترقب مشاهدة واحدة أو اثنتين من تسديداته بعيدة المدى التي تعد علامة مسجلة له، وذلك مع تطلعه لقيادة (النجوم السوداء) لتحقيق أول لقب قاري في القرن 21.

موسى واجي (برشلونة والسنغال)

بعمر 20 عاما فقط، موسى واجي سجل في نهائيات كأس العالم ولعب مع الفريق الأول لنادي برشلونة، الظهير الدفاعي الصاعد – الذي تضع إدارة برشلونة آمالاً كبيرة عليه – نجح بإلإبهار مع فريق برشلونة الرديف هذا الموسم، وهو حاليا يحول تركيزه على البطولة الإفريقية حيث تتطلع السنغال لمواجهة الجزائر، كينيا وتنزانيا في المجموعة الثالثة المقامة على ملعب الدفاع الجوي.

يوسف النصيري (ليجانيس والمغرب)

سجل النصيري أول أهدافه الدولية خلال كأس أمم أفريقيا 2017، وبعمر 22 سنة فإن اللاعب القادم من مدينة فاس أثار الإعجاب هذا الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم حينما تصدر قائمة هدافي ليغانيس، ولعل المهاجم صاحب المواهب المتعددة ازداد قوة تدريجياً خلال سير الموسم وأصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل هاتريك في شهر فبراير الماضي وهو يتطلع لإنهاء موسمه الاستثناء بحصد لقب دولي في مصر.

كينيث أوميرو (ليجانيس ونيجيريا)

نجح ليجانيس بتحقيق أعلى موقع له على سلم الترتيب على مدار مشاركاته في الدوري الإسباني بالحصول على المركز 13 في موسم 2018-2019، واستقبل الفريق 43 هدف فقط طوال مشواره – خامس أفضل رصيد بين كافة فرق الدوري – ولعل الجزء الأكبر من هذا الفضل يعود إلى قلب الدفاع النيجيري كينيث أميرو.

واللاعب المولود في مدينة آبي ستات، الذي طلب تحويل عقد إعارته من تشيلسي إلى ليجانيس ليصبح انتقال دائم هذا الصيف، يتطلع حالياً للمشاركة لخوض كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز بلقب نسخة عام 2013 حينما كان لاعبا صاعدا.

موسيس سيمون (ليفانتي ونيجيريا)

تطور أداء موسيس سيمون وازداد صلابة وقوة في موسمه الأول في (لاليجا) مع ليفانتي، وشارك في 14 من أصل آخر 16 مباراة لفريقه الذي نجح بتفادي الهبوط، وأثبت سيمون صاحب المواهب المتعددة قيمته للمدرب باكو لوبيز، وذلك كجناح يقوم بمهام دفاعية أو لاعب جناح تقليدي على طرفي الملعب، وهو يشارك في أول بطولة كبرى مع النسور الخضراء.

عيسى مندي (ريال بيتيس والجزائر)

استهل مندي مسيرته الدولية في 2014، وهو يستعد للمشاركة للمرة الثالثة في بطولة كأس أمم إفريقيا، ويأمل قلب دفاع فريق ريال بيتيس أن تكون “الثالثة ثابتة”، وذلك بعد موسم لافت للإعجاب في (لا ليجا)، فلم يكتفي صاحب ال27 عاما بكونه قوي في الدفاع، ولكنه أجاد التمريرات وتطور لمستويات مرتفعة بعدما أنهى الموسم بنسبة نجاح في التمريرات بلغت 92.6٪، بالمركز الثالث خلف آرثور لاعب برشلونة وتوني كروس لاعب ريال مدريد.

كارل توكو إكامبي (فياريال والكاميرون)

يستعد إكامبي للعب دور رئيسي في خط الهجوم، وذلك مع تطلع الكاميرون للاحتفاظ باللقب الذي حققته عام 2017، وأبهر المهاجم بتسجيله 18 هدف في موسمه الأول مع فياريال، ويتوجه إلى مصر مليئا بالثقة بعدما ساهم في إنقاذ “الغواصات الصفراء” من الهبوط بعد موسم صعب للفريق الواقع في الشاطئ الشرقي لإسبانيا، ويبلغ إكامبي من العمر 26 سنة، لكنه حمل شارة القيادة لمنتخب بلاده في بعض المباريات، ورسخ موقعه سريعاً كأحد المهاجمين القناصين في (لا ليجا).

مبارك واكسو (ألافيس وغانا)

يشارك واكسو للمرة الرابعة في كأس أمم إفريقيا، ويبدو صاحب ال28 سنة، مصمماً على جعل هذه المرة راسخة في الذاكرة بعد خيبات الأمل في نسخ 2013 و2015 و2017، ويدخل لاعب خط وسط ألافيس متسلحاً بالخيرة حينما يتوجخ إلى مصر بعد عام مميز في (لاليجا) شهد خلاله ألافيس ينافس على المواقع المؤهلة إلى البطولات الأوروبية قبل أن يحقق مركز جيد بالحصول على المرتبة 11.

صامويل شوكويزي (فياريال ونيجيريا)

ارتبط اسم اللاعب القادم من مدينة أومواهيا في إقليم آبي ستايت بالعديد من الأندية الكبرى في أوروبا هذا الصيف لأسباب جيدة، فبعد ترقيته للفريق الأول في فياريال منتصف الموسم الماضي 2018-2019، فإن شوكويزي أذهل الجماهير بانطلاقته المفعمة بالطاقة وأسلوبه المباشر، ونجح بتسجيل 5 أهداف ليؤمن لفريقه البقاء في (لا ليجا) لعام آخر، وهو كان قادر على المشاركة مع منتخب نيجيريا في كأس العالم تحت 20 سنة هذا الصيف، لكن عوضاً عن ذلك سيسافر مع الفريق الأول إلى مصر، ويعتبر بمثابة سلاح سري على مقاعد احتياط المدرب جيرنوت روهر.

علي أعبيد (موريتانيا وألكركون)

لن يقتصر التمثيل على لاعبي دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الصيف، ولكن سيتواجد من دوري الدرجة الثانية الإسباني، وأحدهم علي أعبيد الظهير الأيسر لفريق ألكركون المعار من صفوف ليفانتي هذا الموسم، وتنتظر اللاعب مشاركة تاريخية مع منتخب بلاده.

الجزائر: عيسى مندي (ريال بيتيس)

أنجولا: جوناس رامالو (جيرونا)، جيريمي بيلا (ألباسيتي)

الكاميرون: ويلفريد كابتوم (ريال بيتيس)، كارل توكو إكامبي (فياريال)

الكونغو الديمقراطية: جيانيللي أمبولا (رايو فايكانو)

غانا: مبارك واكاسو (ألافيس)، توماس بارتي (أتلتيكو مدريد)، كوابينا أوسو (ليجانيس).

غينيا: خوسيه كانتي (خيمناستيك)

كينيا: إسماعيل عثمان (لاس بالماس)

موريتانيا: علي أعبيد (ألكاركون)، مختار سيد الحسن (بلد الوليد)

المغرب: منير مهند المحمدي (مالاجا)، بونو (جيرونا)، سفيان بوفال (سيلتا فيجو)، يوسف النصيري (ليجانيس).

نيجيريا: كينيث أوميرو (ليجانيس)، موسيس سيمون (ليفانتي)، صامويل شوكويزي (فياريال).

السنغال: موسى واغيه (برشلونة)، ألفريد أندياي (مالاجا)

تنزانيا: فريد موسى (تنيريفي).

ويذكر أن رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت تنظيمها أكبر حدث فى مصر والشرق الأوسط بالقاهرة، فى الفترة بين 20-22 من شهر يونيو الجاري، وذلك بالتزامن مع بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.

وتستضيف “لا ليجا” اثنين من نجوم كرة القدم الإسبانية السابقين، هما صامويل إيتو نجم افريقيا ولاعب الدوري الإسباني، وفيرناندو مورينتس، ذلك بمنطقة مخصصة لـ”لاليجا سبيس” فى كايرو فيستيفال سيتي مول.

وسيشهد الحدث العديد من الأنشطة الترفيهية مثل مسابقات وألعاب ترفيهية، وفرصة لالتقاط الصور مع نسخة مصغرة طبق الأصل لمقاعد المدربين في الملعب، كما تضم ” لا ليجا سبيس” ركن مفتوح للألعاب وVIP Lounge، بالإضافة إلى استعراض تيشيرتات لـ20 فرقة من فرق الدوري الإسباني “لا ليجا” وأهم تصميمات الكرات التي شهدتها ملاعب الدوري الإسباني على مدى تاريخه. كما سيتمكن المشجعيين من إلتقاط صور إلى جانب كأس اللاليجا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا