رسميا – جناح ليفربول ينضم إلى رينجرز الاسكتلندي

وذكر ليفربول عبر موقعه الرسمي أنه من المنتظر أن ينضم اللاعب الشاب لفريقه الجديد بعد حصوله على الرخصة الدولية.

بانتقاله للفريق الاسكتلندي العريق، سيقضى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا موسمه القادم تحت إمرة أسطورة وقائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد، والذي يتولى منصب المدير الفني لرينجرز.

يُذكر أن أوجو كان قد قضى موسم 2018-2019 في صفوف فريق ريمس الفرنسي على سبيل الإعارة، كما أُعير من قبل لأندية ويجان و وولفرهامبتون وفولام في إنجلترا.

وعلى صعيد مشاركته مع فريق ليفربول الأول، فقد خاض الجناح الإنجليزي 13 مباراة بقميص الريدز أحرز خلالها هدفًا وحيدًا.

الجناجالأسمر لم يجد فرصته مع الريدز بسبب تألق نجوم الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو.

,يرى أوجو أن محمد صلاح نجم الفريق الحالي هو أبرز مثال على نجاح تجارب الإعارات.

وقال أوجو في تصريحات لموقع ليفربول العام الماضي: “هناك الكثير من الأمثلة الناجحة في ذلك، لكن ربما يكون صلاح أفضل مثال، عندما كان في تشيلسي، خرج على سبيل الإعارة وها هو الأن. نجم الفريق. بالتأكيد هناك المزيد للقيام به، ولكن تركيزي الأن ينصب في الاستماع إلى تعليمات المدرب ومحاولة مساعدة الفريق”

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