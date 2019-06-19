كوتينيو عن مصيره مع برشلونة: لا أحد يعلم مستقبله

ونفى كوتينيو علمه بمصيره مع الفريق الكتالوني الموسم المقبل وذلك بعد تداول أنباء باحتمالية رحيله بعد موسم غير ناجح مع برشلونة.

ويشارك كوتينيو حاليا مع منتخب بلاده البرازيل ضمن منافسات كوبا أمريكا المقامة بالبرازيل ويتصدر نجوم السامبا المجموعة برصيد 4 نقاط.

وقال كوتينيو في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء حول مصيره: “أنا لا أعلم المستقبل، لا أحد يعلم مستقبله”.

وتابع “أنا أركز حاليا للعب مع منتخب البرازيل والتركيز في بطولة كوبا أمريكا”.

وارتبط اسم كوتينيو ضمن المرشحين للرحيل عن برشلونة بجانب اسم عثمان ديمبيلي في ظل أنباء اقتراب عودة نيمار والتوقيع مع أنطوان جريزمان.

وسجل كوتينيو هدفين مع البرازيل في شباك بوليفيا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا.

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