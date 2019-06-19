سقوط صاروخ على مقر شركة نفط أمريكية في العراق

العنوان_بغداد

أفادت مصادر عراقية بسقوط صاروخ على مقر شركة نفط أمريكية في مدينة البصرة، ما أسفر عن إصابة اثنين من العاملين العراقيين.

وذكرت المصادر وفقًا لـ«سكاي نيوز عربية»، صباح الأربعاء، أن شركة «إكسون موبيل» أجلت 20 عاملًا أجنبيًا بعد استهداف مقر شركتها في البصرة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مصدر أمني عراقي بسقوط صاروخ «كاتيوشا» في الجانب الأيسر من مدينة الموصل الذي يستضيف مدربين أمريكيين في العراق.

وأوضحت قيادة عمليات نينوى أن الصاروخ «محلي الصنع»، ولم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات، إذ سقط الصاروخ على أرض ترابية.

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