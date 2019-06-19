اقتراع ثالث لـالمحافظين لاختيار خليفة ماي في رئاسة وزراء بريطانيا

من المتوقع أن يرسخ اليوم الأربعاء وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تقدمه في السباق لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في منصب رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين الحاكم.

ويجرى النواب الـ313 بالحزب اقتراعا ثالثا اليوم بين خمسة مرشحين متبقين، وذلك عقب أن تقدم بوريس خلال الاقتراع الثاني الذي أجرى أمس الثلاثاء بعد حصوله على 126 صوتا، متقدما بفارق كبير عن وزير الخارجية جيرمي هنت الذي حل في المركز الثاني بعد حصوله على 46 صوتا.

وسوف يتم استبعاد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات اليوم، حيث من المقرر إجراء تصويتين آخرين غدا الخميس لتقتصر المنافسة على مرشحين فقط لإجراء تصويت بريدي بين أعضاء الحزب الـ160 ألفا .

ومن المتوقع صدور النتائج النهائية في الأسبوع الذي يبدأ في 22 يوليو المقبل.

وكانت ماي قد استقالت من منصبها في السابع من يونيو الماضي، عقب أن أخفقت في الحصول على موافقة برلمانية على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه مع بروكسل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا