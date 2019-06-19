أمير الكويت يجدد حرص بلاده علي مساندة جهود إعمار العراق

أكد الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت حرص بلاده على دعم وتمكين العراق من تجاوز تداعيات ما تعرض له من أعمال إرهابية وإعادة إعماره.

وأوضح أمير الكويت أن الزيارة التي بدأت اليوم الاربعاء للعراق تمثل فرصة لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين وحسم الملفات العالقة بينهما، مشيرًا إلي أنها تأتي تتويجًا للعلاقات الوطيدة مع العراق، حيث تؤمن الكويت بشكل راسخ بأهمية أن ينعم العراق بالأمن والاستقرار.

كان الشيخ صباح الأحمد قد غادر بغداد عصر اليوم، بعد زيارة رسمية تعد الأولي منذ مارس 2012، واستقبله خلالها الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حيث جرى بحث آخر التطورات السياسية في المنطقة ومحاولات تهدئتها بما يصب في مصلحة استقرارها، فضلًا عن مساهمة الكويت في عمليات إعمار العراق، والعلاقات بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبِي طموح الشعبين الشقيقين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا