مناقصة بمليار دولار لليسكو الليبية

ايوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب «ليسكو»، محمد الفقيه، إن الشركة تخطط لطرح مناقصة في شهر يوليو المقبل بقيمة مليار دولار، لبناء مصنعين جديدين، وتسعى أيضا إلى زيادة إنتاجها هذا العام.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الفقيه قوله إن «ليسكو» بدأت تصدير منتجات إلى سوق جديدة، وهي الجزائر، في علامة نادرة على نشاط تصديري غير نفطي في ليبيا، المنتجة للخام وعضو منظمة أوبك.

وتضررت «ليسكو» جراء انقطاعات الكهرباء، ونقص الإمدادات، وإحجام الشركات الأوروبية عن التعامل مع ليبيا، وسط الفوضى التي تجتاح البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

لكن نظرا لموقعها في مدينة مصراتة بغرب ليبيا، التي لم يمسها العنف بشكل كبير، تمكنت «ليسكو» من الحفاظ على الإنتاج، وفتحت مصنعا جديدا للقضبان العام الماضي بطاقة سنوية 800 ألف طن.

ولإمداد المصنع الجديد، تخطط «ليسكو» لجذب شركات أجنبية لبناء مصنعين لإنتاج البليت (خام الحديد)، من خلال طرح مناقصة بقيمة مليار دولار في الشهر المقبل على الأرجح.

وستساهم تلك الخطوة في خفض الواردات المكلفة. وقال الفقيه إن «ليسكو» تعد مستندات المناقصة، مضيفا أن الشركة تستهدف شركات أوروبية كبيرة مثل دانييلي الإيطالية، أو مجموعة «إس.إم.إس» الألمانية.

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