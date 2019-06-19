مؤسسة النفط تتهم التكبالي بالتحريض

ايوان ليبيا – وكالات :

أخطرت المؤسسة الوطنية للنفط، النائب العام بأربعة بلاغات مدعمة بالأدلة ضد عضو مجلس النواب علي التكبالي متهمة إياه بالتحريض وبث الإشاعات ضد المؤسسة «لا أساس لها من الصحة».

وأضافت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن النيابة العامة بصدد تقديم طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ عنه، مطالبة في الوقت نفسه عضو مجلس النواب المتهم بالمثول أمام النائب العام وتقديم ما يؤكد إدعاءته «الخطيرة».

ولم توضح المؤسسة الإدعاءات التي ذكرها عضو مجلس النواب.

وأكدت المؤسسة أن «الأفعال المنسوبة لعضو مجلس النواب المتهم تخالف قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 2278 و2259 و2146 و2362 المتعلقة بقطاع النفط» داعية الجهات الدولية المعنية بتطبيق هذه القرارات لتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها.

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