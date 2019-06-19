مونت كارلو: “بي إن سبورت” تسرح 300 من موظفيها في قطر بينهم 73 مصرياً وتونسياً بسبب القرصنة وخسائر مالية فادحة

الدوحة-العنوان

قالت مونت كارلو الدولية أن مجموعة “بي إن سبورت” الإعلامية قامت بتسريح ما يقرب من 20 في المئة موظفيها في قطر، إثر خسائر فادحة، وصعوبات مالية، وتراجع كبير في إيرادات خدمات التلفزيون المدفوعة، وبسبب القرصنة، بحسب وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصدر مطلع قوله إن الشركة سرحت حوالي 300 موظف في قطر، أو حوالي 18% من القوى العاملة المحلية، لافتاً إلى أن هذا الرقم غير معلن.

كما سرحت الشركة أيضاً 13 من الصحفيين والفنيين التونسيين العاملين بالشبكة وشرعت في التفاوض حول تسوية ودية لمستحقاتهم المالية علماً وأن الصعوبات المالية التي تمر بها الشبكة فرضت على مجلس إدارتها اتخاذ قرار بالشروع في تسريح أكثر من 60 من الصحفيين والتقنيين الحاملين للجنسية المصرية.

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