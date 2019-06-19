سيتي الثري.. تقرير: فريق جوارديولا يعرض 95 مليون يورو للحصول على كوليبالي

وكتبت لاجازيتا إن سيتي يستعد لتقديم عرض قيمته 95 مليون يورو لانتداب كاليدو كوليبالي نجم نابولي والذي يبلغ عمره 27 عاما.

وأشارت إلى أن وصيف الدوري الإيطالي، فريق نابولي، قد يضطر لبيع جوهرته السنغالية لتوفير مال لازم للتعاقد مع جيمس رودريجيز وهيرفينج لوزانو.

ولطالما سعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع المدافع لكن تمسك نابولي الشديد بلاعب أسود التيرانجا حال دون ارتدائه للقميص الأحمر.

وبعد أيام يبدأ كوليبالي رحلة دولية جديدة مع منتخب بلده السنغال الذي يشارك في كأس إفريقيا 2019 بمصر ويلعب في المجموعة الثالثة ضد الجزائر وتنزانيا وكينيا.

وشارك كوليبالي في 48 مباراة مع نابولي بالموسم المنصرم وسجل هدفين وأرسل تمريرة حاسمة.

وانتقل كوليبالي إلى نابولي في 2014 قادما من جينك البلجيكي مقابل 8 ملايين يورو تقريبا.

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