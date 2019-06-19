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هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة 6.5 درجة يهز إندونيسيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأربعاء إن زلزالا بقوة 6.5 درجة وقع في إندونيسيا على بعد 248 كيلومترا غربي جايابورا في إيريان جايا الواقعة بإقليم بابوا الغربية.
وأضافت الهيئة، أن الزلزال وقع في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة على عمق عشرة كيلومترات.
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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