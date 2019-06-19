هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة 6.5 درجة يهز إندونيسيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأربعاء إن زلزالا بقوة 6.5 درجة وقع في إندونيسيا على بعد 248 كيلومترا غربي جايابورا في إيريان جايا الواقعة بإقليم بابوا الغربية.

وأضافت الهيئة، أن الزلزال وقع في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة على عمق عشرة كيلومترات.



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