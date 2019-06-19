نشاط دبلوماسي موسع للزعيم الكردى مسعود بارزاني حول الشأن الإقليمى والعراقى

شهد اليوم الأربعاء؛ نشاطا دبلوماسيا موسعا للزعيم الكردى مسعود بارزاني؛ حيث تلقى اتصالاً هاتفياً من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية اليوم .

ونقل بيان عن مكتب بارزاني مساء اليوم؛ عن أمير الكويت ترحيبه بالتقدم السياسي بالإقليم والعلاقات بين أربيل وبغداد؛ متمنياً النجاح والتقدم لشعب كردستان.

فيما شكر بارزاني؛ أمير الكويت، مرحباً بزيارته الحالية للعراق والتى بحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية.

كما استقبل بارزاني؛ في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، رئيس الائتلاف الوطني العراقي ورئيس تجمع ‹المنبر العراقي› أياد علاوي والوفد المرافق له ويضم عدداً من أعضاء اللجنة المركزية للمنبر.

وأوضح علاوي خلال اللقاء أهداف تجمع المنبر العراقي، مشيراً إلى أنه يتسع لشخصيات وطنية معتدلة تعمل من أجل المساواة بين كافة المكونات القومية والدينية في العراق. وعبّر علاوي عن تقديره للدور الإيجابي والفاعل للزعيم بارزاني، مؤكدا أنه "ظاهر ومؤثر على مستوى العراق وكردستان"؛ مردفا "اليوم ومن أجل حماية الديمقراطية في العراق، فإننا جميعاً بحاجة أكثر لدور الزعيم بارزاني". وجرى خلال اللقاء، تبادل الآراء بشأن الأوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد، والتأكيد على أهمية الحوار الجاد والبناء بين الجانبين لحل جميع المشكلات. واستقبل مسعود بارزاني فى أربيل، وفدا رفيعا من الحزب الإسلامي العراقي، ضم أياد السامرائي، السكرتير العام للحزب، وصهيب الراوي ورشيد العزاوي نائبي السكرتير، والدكتور نصير العاني عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي. حضر الاجتماع فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب، وعلي حسين، عضو قيادة الحزب، وشهد اللقاء تبادل الآراء ووجهات النظر حيال الأوضاع في العراق والمنطقة، والمتغيرات ضمن العملية السياسية في البلاد. وتم تسليط الضوء على أوضاع محافظة نينوى وعملية إعادة إعمار الموصل وأحوال أهالي المحافظة، وبحث مخاطر الفكر المتطرف وعودة بروز الإرهابيين الدواعش، مع التأكيد على ضرورة التعامل بحذر مع هذا الملف والتنسيق التام بين جميع الأطراف، كما تم التأكيد على تعزيز العلاقات بين الجانبين، والتعاون والتنسيق البرلماني بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الإسلامي العراقي.

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