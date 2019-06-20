السفير المصرى فى تنزانيا: 75% زيادة فى الصادرات المصرية لتنزانيا خلال 2018

صرح السفير "محمد جابر أبو الوفا"، سفير جمهورية مصر العربية لدى تنزانيا، بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا قد شهد تطوراً ملموسا خلال عام 2018، حيث بلغ حوالى 47.19 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ25.41 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد من ممثلي الشركات المصرية الأعضاء في المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى دار السلام، وبحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة التنزاني.

وأبرز السفير المصري في كلمة ألقاها في بداية الاجتماعات التطورات الإيجابية العديدة التى تشهدها العلاقات المصرية التنزانية في مختلف المجالات، بما في ذلك النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحاً أهمية السوق التنزانية بالنسبة للصناعات والصادرات المصرية، وبالأخص في ضوء ما تمثله تنزانيا من نافذة مهمة لأسواق دول شرق وجنوب إفريقيا الأخرى، وتحديداً في ضوء عضويتها في تجمعي دول شرق إفريقيا والسادك.

كما أكد استعداد السفارة والمكتب التجاري في دار السلام، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة الشركات المصرية على ترويج منتجاتها فى السوق التنزانية.

وتطرق السفير "أبو الوفا" إلى الزيادة الكبيرة المتحققة في حجم الصادرات المصرية إلى تنزانيا خلال العام 2018، حيث وصلت قيمة الصادرات المصرية إلى 42.23 مليون دولار، مقارنة بـ24.02 مليون دولار خلال عام 2017، وذلك بنسبة زيادة تقدر بحوالي 75%، علماً بأن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح مصر بقيمة 37.28 مليون دولار. وأرجع "أبو الوفا" الطفرة الإيجابية المتحققة في حجم التبادل التجاري بين البلدين في جانب كبير منها إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها علاقات البلدين خلال الفترة الماضية، بداية من الزيارة الناجحة لرئيس الجمهورية إلى دار السلام في أغسطس 2017، والتى مثلت دفعة قوية لعلاقات البلدين فى مختلف المجالات، وانعقاد أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في القاهرة فى يناير 2018، وزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى دار السلام في ديسمبر 2018، فضلا عن زيارة رئيس مجلس النواب إلى تنزانيا في أبريل 2019.

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