الخارجية الأمريكية: المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يتوجه إلى الشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الممثل الأمريكي الخاص لإيران بريان هوك سيتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم الأربعاء لعقد اجتماعات في السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين لبحث "العدوان الإيراني في المنطقة".

وقالت الوزارة في بيان "سيقدم أيضا معلومات مخابرات أمريكية إضافية بشأن التهديدات النشطة التي تمثلها إيران على المنطقة في الوقت الراهن".

وتابع البيان أن هوك سيسافر الأسبوع القادم إلى أوروبا للاجتماع مع مسئولين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا "لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بالنظام الإيراني".

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