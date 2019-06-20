سفارة مصر في أنجولا تودع وزيرة الشباب والرياضة الأنجولية قبيل توجهها إلى القاهرة

قام القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة مصر في أنجولا أبوبكر الأشرفي، اليوم الأربعاء، بتوديع وزيرة الشباب والرياضة الأنجولية "أنا دا سيلفا نيتو" بمطار لواندا، وذلك في طريقها إلى القاهرة للمشاركة ممثلة عن الرئيس الأنجولي "جواوو لورينزو" في فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وأعربت الوزيرة الأنجولية عن سعادتها بتمثيل بلادها في حفل الافتتاح وتقديرها لجهود مصر الكبيرة على المستوى الرياضي، وسعيها للتقريب بين الشعوب الإفريقية، خاصة بين الشعبين الشقيقين المصري والأنجولي، كما تقدمت بالشكر للسفارة على جهود ترتيب مشاركتها في حفل الافتتاح.

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