اللواء 73 مشاة: ننتظر الأوامر للتقدم وسط العاصمة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد اللواء 73 مشاة في بيان له أمس الاربعاء بأن وحدات القوات المسلحة قد تمكنت من صد الهجوم 36 لمن وصفهم بـ”الحشد المليشياوي” على جسر المطار وما تعرف بمنطقة “الكزيرما” ومطار طرابلس العالمي من محورين.

اللواء 73 أوضح بحسب مكتبه الاعلامي بأن مجموعة كبيرة من التبو والمعارضة التشادية تم الزج بهم بإتجاه جسر مطار طرابلس ومجموعة اخرى مكونة من خليط من مسلحي الرئاسي بإتجاه تقاطع “الكزيرما”، مبيناً بأن هذا الهجوم كان الأكبر بعد الإعداد له من قبل مسلحي الرئاسي منذ عدة أيام .

كما أكد على نجاح القوات المسلحة في صد مليشيات الرئاسي ومنعهم من التقدم على نقاط المطار وجسر المطار وتقاطع “كزيرما” ، معتبراص بأن صد هذا الهجوم يعد رسالة قوية من الجيش الليبي لمن وصفهم بـ”الحشد المليشياوي” عنوانها غياب التكتيكات العسكرية هو العائق الأكبر لهم وإرادة أفراد الجيش وثباتهم وقوة إيمانهم بالقضية دائماً ينصفهم بحسب نص البيان.

وأضاف اللواء 73 في بيانه :” لدينا الأستعداد الكامل لدفع ضريبة الدفاع عن تراب الوطن ولو كلفنا ذلك الكثير، الحشد المليشياوي اليوم اكثر من 48 قتيل و16 أسير لدى القوات المسلحة دون السيطرة على شبر واحد من مطار طرابلس ومحيط مطار طرابلس، المطار وكوبري المطار ومفرق كزيرما في ظل القوات المسلحة بالكامل”.

واختتم اللواء التابع للقيادة العامة بيانه قائلاً :” هاتوا ما لديكم نحن أهلها، وما إن تأتي الأوامر للتقدم لن نتراجع بإذن الله إلا والعاصمة آمنة مطمئنة خالية من التركيبات الإرهابية المسلحة”.

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