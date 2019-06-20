هروب التاجوري ورفاقه من طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد القيادي السابق في كتيبة ثوار طرابلس محمد البكباك، مغادرة قائد الكتيبة هيثم التاجوري وبعض من رفاقه المقربين العاصمة طرابلس إلى وجهة خارجية غير معلومة.

واتهم البكباك – الذي يقيم منذ أكثر من عام في إحدى الدول الأوروبية – حليفه السابق هيثم التاجوري و رفاقه بالهروب على دفعات من الحرب الدائرة في طرابلس، وطالبه بالعوده إلى ليبيا وإنهاء الحرب.

وكان البكباك قد هرب من طرابلس العام الماضي على خلفية سلسلة اغتيالات طالت قيادات في كتيبة ثوار طرابلس بعد انتهاء الحرب التي دارات بين ميليشيات طرابلس واللواء السابع بترهونة، يرجح أن هيثم التاجوري هو من يقف ورائها .

وأطلق القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مطلع أبريل الماضي عملية عسكرية واسعة في المنطقة الغربية تهدف لتطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة وإعادة بناء الدولة واستقرارها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا