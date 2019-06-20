إيران تسقط طائرة أمريكية بدون طيار فوق المياه الدولية

العنوان_طهران

أسقط صاروخ إيراني سطح-جو طائرة أمريكية بدون طيار في أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي، فوق مضيق هرمز، بحسب مسؤولين أمريكيين.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن الطائرة تابعة للبحرية الأمريكية وهي من طراز (تريتون إم كيو-4 سي).

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط طائرة أمريكية بدون طيار بعد أن دخلت المجال الجوي الإيراني، قرب كوهموباراك في إقليم هورموزكان الجنوبي.

وتقول شركة نورثروب غرومان المصنعة للطائرة في موقعها على الإنترنت، إن ذلك النوع من الطائرات يستطيع الطيران لمدة 24 ساعة متواصلة على ارتفاع أكثر من 10 أميال، والعمل على مساحة 8200 ميل بحري.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن في إسقاط الطائرة “رسالة واضحة” للولايات المتحدة.

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