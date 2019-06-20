منح مشاريع صغيرة بقيمة 5 آلاف دولار من سفارة أميركا في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا، اليوم الخميس، تمويل المشاريع المجتمعية لليبيين، من خلال برنامج المنح الصغيرة، وفق بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضافت السفارة: «نحن نبحث عن أفكار مبدعة لها تأثير من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والأكاديمية التي تمثل المجتمعات في جميع أنحاء ليبيا»، مشيرة إلى أن المنح تصل قيمتها إلى 5 آلاف دولار.

وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت السفارة سفر، 21 شابا وشابة، من ليبيا إلى الولايات المتحدة هذا الصيف ضمن برنامجي التبادل YES و Space Camp.

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