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منح مشاريع صغيرة بقيمة 5 آلاف دولار من سفارة أميركا في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا، اليوم الخميس، تمويل المشاريع المجتمعية لليبيين، من خلال برنامج المنح الصغيرة، وفق بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضافت السفارة: «نحن نبحث عن أفكار مبدعة لها تأثير من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والأكاديمية التي تمثل المجتمعات في جميع أنحاء ليبيا»، مشيرة إلى أن المنح تصل قيمتها إلى 5 آلاف دولار.

وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت السفارة سفر، 21 شابا وشابة، من ليبيا إلى الولايات المتحدة هذا الصيف ضمن برنامجي التبادل YES و Space Camp.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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