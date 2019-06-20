نقابة المضيفين الجويين بألمانيا تدرس الإضراب في يوليو المقبل

أعلنت نقابة المضيفين الجويين "أوفو" عزمها الإضراب في شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" مطلع شهر يوليو القادم.

وأوضح نائب رئيس النقابة دانييل فلور، اليوم الخميس، في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا، أنه سيتم إجراء تصويت عام بالنقابة بأقصى سرعة ممكنة على إذا ما كان سيكون هناك إضراب أم لا لدى شركتي الطيران منخفض التكلفة "يورو وينجز" و"جرمنوينجز"، التابعتين لعملاق الطيران الألماني "لوفتهانزا"، وسوف يتم تأجيل ذلك لبضعة أسابيع بالنسبة لشركة "لوفتهانزا" نفسها.

وأضاف فلور قائلا: "وفي نهاية هذه التصويتات سوف نعلن بالتحديد موعد الإضرابات ومكانها ومدتها".

كانت نقابة "أوفو" اتهمت "لوفتهانزا" مطلع الأسبوع الجاري، بأنها ترفض "أي حوار مع نقابة المضيفين الجويين على نطاق مؤسسي"، وأشارت إلى أن النزاع تفاقم حاليا، لاسيما بشركة "يورو وينجر".

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