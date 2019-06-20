محكمة تركية تصدر 141 حكما بالسجن مدى الحياة على خلفية محاولة الانقلاب في 2016

أصدرت محكمة تركية، اليوم الخميس، 141 حكما بالسجن مدى الحياة، بحق 17 من كبار المسئولين العسكريين السابقين، في واحدة من أكبر المحاكمات المتعلقة بمحاولة الانقلاب التي جرت في عام 2016.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن وقائع المحاكمة – التي شملت 224 مشتبها بهم – جرت في محكمة بسجن سينكان في أنقرة، وكانت المحاكمة بدأت في عام 2017.

وتدرج لائحة الاتهام، المؤلفة من 2581 صفحة، التهم الموجهة للمشتبه بهم، والتي تشمل انتهاك الدستور، ومحاولة الإطاحة بالحكومة، وقتل 251 مواطنا، بحسب "الأناضول".

وتتهم الحكومة التركية رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، بالتخطيط للمحاولة الانقلابية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن في إبريل الماضي، أن هناك أكثر من 20 ألف معتقل في السجون التركية متهمون بالارتباط بالارتباط بمحاولة الانقلاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا