إلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية بسبب إضراب في شركة طيران تايوانية

تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية من وإلى تايوان، اليوم الخميس، بسبب إضراب أطقم المضيفين في شركة "إيفا إير" للخطوط الجوية، وهي واحدة من شركتي الطيران الرئيسيتين في تايوان.

ومن بين المدن المتضررة فيينا وباريس وشيكاغو وسول وبانكوك وهو تشي منه ومانيلا وهونج كونج وهانجتشو، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الحكومية عن إدارة الطيران المدني في تايوان.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، بأن اتحاد المضيفين الجويين في تايوان دعا إلى الإضراب عقب أزمة مع الإدارة بشأن البدلات اليومية للمضيفين.

ولم يتضح بعد إلى متى سيستمر الإضراب، وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أنه إذا استمر الإضراب حتى غد الجمعة، سيؤثر ذلك على أكثر من 60 ألف مسافر ونحو 300 رحلة.

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