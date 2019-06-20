وفد من اللجنة الوطنية العقارية يزور الملحقية التجارية بسفارة السعودية في مصر

قام وفد من اللجنة الوطنية العقارية لمجلس الغرف السعودية، أمس الأربعاء، برئاسة حمد بن علي الشويعر بزيارة سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية، وكان في استقبالهم الملحق التجاري بالسفارة أنور بن عايض بن حصوصه.

وخلال الزيارة تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والجدوى الاقتصادية منها، وكذلك دور السفارة السعودية في مصر ممثلة بالملحقية التجارية في مساعدة وحماية المستثمر السعودي، والتسهيلات المقدمة من جانب الجهات المعنية في مصر، وذلك في إطار العلاقات الأخوية القائمة بين القطاعين الخاص والعام في البلدين الشقيقين.

كما استعرض اللقاء الخدمات التي تقدمها الملحقية التجارية لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في مصر، والأنظمة المعمول بها في الملحقية.

وأثنى الوفد السعودي خلال الزيارة على جهود سفارة المملكة بمصر وملحقيتها التجارية وما تقوم به من مهام على الوجه المطلوب، وكذلك دورها في المساعدة على تذليل الصعاب التي تواجه المستثمرين السعوديين.

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