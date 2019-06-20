فضيحة السرقة من الخطوط الجوية

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت الخطوط الجوية الليبية، عن سرقات متكررة لسُترات النجاة في طائراتها الخاصة بالركاب، وفق وكالة الأنباء الليبية في البيضاء. وأضافت الشركة، في بيان نشرته الوكالة، اليوم الخميس، «سُترة النجاة الموجودة في الطائرة ذات مواصفات خاصة، وشركات الطيران في ليبيا حاليًا تُواجه مشكلة كبيرة في الوصول إلى المواد المصنعة منها، كونها تتطلب شحنًا خاصًا».

وأضافت الشركة: «سعر تلك المواد مبالغ فيها»، داعية الركاب إلى توعية الأطفال والشباب بخطورة العبث بسترات النجاة.

وطالبت الشركة، الجهات الأمنية في المطارات الليبية، التيقن لوجود السترة في حقائب المسافرين أثناء مرورها بجهاز التفتيش، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المتورطين في سرقة السترات.

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