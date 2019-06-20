ديوان المحاسبة يطالب بزيادة رواتب المعلمين

ايوان ليبيا – وكالات :

خاطب رئيس ديوان المحاسبة في البيضاء، الدكتور عمر صالح، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة، عبدالله الثني، ومحافظ المصرف المركزي، ووزير المالية والتخطيط، لزيادة رواتب العاملين في قطاع التربية والتعليم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018م الصادر عن مجلس النواب.

وأشار صالح، في كتابه، إلى الالتماس المقدم من نقيب عام المعلمين بـ«العمل على إثراء شريحة المعلمين بتحفيز مرتباتهم المقرر قانوناً زيادتها»، منوهًا إلى أهمية الاستجابة للمطلب حرصًا على سير العملية التعليمية.

يذكر أن النقابة العامة لمعلمي ليبيا عقدت اجتماعًا ضم جميع النقابات الفرعية بالمنطقة الشرقية، الإثنين الماضي، دعت خلاله إلى تنفيذ ما جاء في القانون رقم 4 الخاص بزيادة رواتب المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم، ملوحة بالدعوة إلى اعتصام مفتوح بداية العام الدراسي المقبل، حال عدم تنفيذ مطلبهم.

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