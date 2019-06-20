هكذا يتعامل الرئيس التركي مع معارضيه.. أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على أحد مؤيدي أوغلو | صور وفيديو

اعتدى أنصار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على رجل الأعمال التركي وعضو حزب الخير "متين بوزكورت"، أحد داعمي أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة على منصب رئاسة بلدية اسطنبول.

وأصيب بوزكورت، بإصابات بالغة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح من بعض أنصار أردوغان، الذي لم يقبل حزبه خسارة منصب البلدية وضغط لإعادة الانتخابات التي فاز بها مرشح المعارضة إمام أوغلو بفارق 13 ألف صوت عن مرشح أردوغان.

ويأتي الاعتداء ضمن محاولات السعي لإرهاب أنصار المعارضة، للفوز بالانتخابات البلدية في إسطنبول، والتي تعد أهم ثاني انتخابات في تركيا فمن يفوز في إسطنبول يفوز في عموم تركيا."

ويقود أردوغان حملة قمع واسعة شملت فصل الآلاف من وظائفهم واعتقال آلاف آخرين بذريعة المشاركة في أو دعم الانقلاب الفاشل في تركيا في يوليو 2016 الذي يتهمه أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب، يأتي ذلك في الوقت الذي يعطي فيه أردوغان دروسًا للدول الأخرى حول الديمقراطية وحرية التعبير، ويصر علي التدخل في الشأن الداخلي للبلدان الأخرى بصورة فجة تتنافى تماما مع الأعراف والمواثيق الحاكمة للعلاقة بين الدول.

وتحظى بلدية إسطنبول بميزانية ضخمة تجعل الفائز فيها يتمتع بنفوذ كبير.

İYİ Parti kurucusu Metin Bozkurt bugün Beylikdüzünde 8 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Bakalım askerlerimize eşek diyen Akit muhabirini dövenleri tutuklayan adalet sistemi bu 8 kişi hakkında ne yapacak? pic.twitter.com/S5C93SO3Q2

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