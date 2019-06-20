الجبير: السعودية لا تريد حربا مع إيران

قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الخميس: إن المملكة لا تريد حربًا مع إيران، مضيفًا أن السعودية تتشاور مع حلفائها وتبحث خيارات متعددة لضمان أمن الممرات الملاحية في المنطقة.

وأشار إلى أنه من السخف تصور أن أي طرف يحاول جر قوى عظمى إلى حرب مع إيران، ولفت النظر إلى أن وتيرة الهجمات الإيرانية زادت في الأسابيع الأخيرة.

وقال الجبير عن الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة: إن هذه مسألة إجرائية وشأن داخلي بريطاني.

وأعلن أن الوضع بالغ الخطورة ، مؤكدا أن وقف مبيعات السلاح للسعودية يصب ببساطة في مصلحة إيران.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا