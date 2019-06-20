رسميا – راؤول جونزاليس مديرا فنيا لـ ريال مدريد كاستيا

وبدأ راؤول مهمة التدريب داخل ريال مدريد منذ أغسطس 2018 بقيادة فريق تحت 15 عاما.

ويشارك فريق ريال مدريد كاستيا في الدرجة الثالثة الإسبانية واحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

👔 @RaulGonzalez dirigirá al #RMCastilla la temporada 2019-2020.

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راؤول لعب بقميص ريال مدريد لمدة 16 موسما حقق خلالها 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقبي كأس العالم للأندية ولقب السوبر الأوروبي، 6 ألقاب للدوري الإسباني و4 السوبر الإسباني.

وسيخلف راؤول، مانولو دياز ومن قبله الأرجنتيني سانتياجو سولاري والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق الأول.

ويعد المهاجم صاحب القميص رقم 7 الأكثر مشاركة بقميص ريال مدريد في جميع المسابقات وواحد من الهدافين التاريخيين بقميص الملكي.

أحد أساطير الكرة الإسبانية وريال مدريد اعتزل عام 2015 بقميص نيويورك كوزموس الأمريكي بعد تجارب مع شالكه الألماني والسد القطري.

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