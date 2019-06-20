رئيس يويفا ينتقد قرار فيفا بشأن وضع الاتحاد الإفريقي تحت المراقبة

أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي شدد أنه لا يمكنه الاعتراض على تعيين بعض الأشخاص من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما أوضح أن هناك بيان تفصيلي حول هذا الأمر سيصدر عن الكاف خلال الساعات المقبلة. ().

ويرى رئيس الاتحاد الأوروبي أن شغل عضو تنفيذي دورين في التوقيت ذاته يعد تضارب مصالح محتمل.

ونشر تشيفيرن رسالة جاءت كالتالي: “لا يتوقع أن يفحص فريقك القانوني في يويفا اقتراحك أو يتشاور مع الأعضاء الأوروبيين في اجتماع فيفا حول موضوع بالغ الأهمية في مثل هذا الوقت القصير”.

وأضاف “لم يحدث خلال تاريخ مؤسساتنا أن وُضع الأمين العام لـ فيفا الذي يتولى قيادة النظام الأساسي للمنظمة، في وضع منصب ثان للسيطرة على الاتحاد، حتى بموافقة الأخير”.

وعن تعيين سامورا الأمين العام السنغالي في الفيفا “يثير عددا كبيرا من الأسئلة، وخاصة احتمالية (تضارب المصالح) بالإضافة إلى الشكوك حول ما إذا كان يتوافق مع النظام الأساسي لـفيفا والكاف”.

وأوضح “يجب أن تفهم أن هذا ليس هو نوع القرار الذي يجب اتخاذه باستخفاف وعلى عجل”.

وأتم “بدون تحليلنا القانوني للوضع والتشاور مع الأعضاء الأوروبيين في مجلس فيفا، لست مطلق الحرية في الموافقة على الاقتراح الذي تقدمت به”.

كما طالب بضرورة تقديم وصف دقيق لصلاحيات سامورا في التلك الفترة وكيفية عمل الاتحاد الدولي في عملها.

فاطمة سامورا الأمين العام السنغالي في الفيفا ستقود عملية الإصلاح في الكاف لمدة 6 أشهر مع خيار التمديد.

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