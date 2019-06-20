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ترامب: إيران ارتكبت خطأ كبيرا بإسقاطها طائرتنا.. ولا أستبعد ردا أمريكيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا والطائرة الأمريكية المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي ولدينا ما يوثق ذلك.

وأضاف ترامب ردا على سؤال بشأن مهاجمة إيران: "ستعرفون قريبا".

وتابع ترامب لا يستبعد ردا أمريكيا على إسقاط الطائرة.
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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