إيران تنوي إحالة مسألة الطائرة الأمريكية المسيرة إلى الأمم المتحدة

تعتزم إيران أن تحيل على الأمم المتحدة مسألة إسقاط طائرة أمريكية مسيرة لتثبت أن "الولايات المتحدة تكذب" وأنها هاجمت الجمهورية الإسلامية، كما أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف الخميس، مؤكدا أن الطائرة تم إسقاطها بعد دخولها المجال الجوي لبلاده.

وكتب ظريف على تويتر "سنحيل هذا العدوان الجديد على الأمم المتحدة ونبين أن الولايات المتحدة تكذب عندما تقول إن الطائرة بدون طيار كانت فوق المياه الدولية".

وقال إن "الولايات المتحدة تفرض إرهابها الاقتصادي على إيران، لقد قامت بأعمال سرية ضدنا، والآن تنتهك أراضينا".

وأضاف: "نحن لا نسعى إلى الحرب، لكننا سندافع عن سمائنا وأرضنا ومياهنا الإقليمية حتى النهاية".



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