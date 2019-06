رسميا – برشلونة يتعاقد مع نجل وكيل دي يونج

الظهير الأيمن انضم لصفوف برشلونة بعدما لعب الموسم الماضي لصالح بريدا الهولندي تحت 21 عاما.

فان بيجين وفقا لموقع “سبورت” الإسباني هو نجل وكيل اللاعب الهولندي فرينيكي دي يونج الذي انضم لصفوف برشلونة بدءا من الموسم المقبل مقابل 75 مليون يورو من صفوف أياكس الهولندي.

🔵🔴📝 We are delighted to announce that 20 year old Dutch defender Mike van Beijnen has signed a 2-year contract to join @FCBarcelonaB as a free agent.

📋 Full details here: 👉 https://t.co/wFQXfdrmdX pic.twitter.com/ICaEeuQFGT

وتواجد الظهير البالغ 20 عاما صباح اليوم مع جوسيب سيجورا المدير الرياضي وجوزيه ماري باكيرو وجيرييميو آمور رئيس قطاع الشباب عقب توقيع العقود.

واجتاز اللاعب المنضم في صفقة انتقال حر إلى صفوف الفريق الكتالوني لمدة موسمين وبشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.

وسبق لمايك أن لعب لأندية فيليم تو تيلبورج وإيندهوفن.

وكان فريق برشلونة بي قد ضم سابقا مواطنه لودوفيت ريس من صفوف جرونينجن الهولندي. ().

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا