بالفيديو – دموع ودماء في ذهاب نهائي الملحق المؤهل للدوري الإسباني

اللقاء الذي أقيم على ملعب ريازور معقل ديبورتيفو لاكورونيا انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين قبل مواجهة الأياب.

كارتبيا سجل هدف التقدم للديبور من ركلة حرة بطريقة رائعة في الدقيقة 37، لتتغير الأمور بعد أقل من 5 دقائق.

تدخل عنيف في منتصف الملعب من مارك بيدرازا لاعب مايوركا على أليكس بيرجانتينوس في صراع للحصول على الكرة، انتهى بالتحام قوي انتهى باصطدام حذاء مارك في وجه أليكس.

بيرجانتينوس غرق وجه بلون الدماء إثر التدخل العنيف والذي تطلب نقل اللاعب للمستشفى من أجل تقطيب جراحه وعلى الناحية أخرى بكاء من مارك انتهى بطرد مباشر في الدقيقة 41.

لاعبو ريال مايوركا خاضوا الـ 50 دقيقة المتبقية بعشرة لاعبين، وحاولوا الزود عن مرماه في الدقائق المتبقية فأشهر الحكم 6 بطاقات صفراء للضيوف.

ليحسم كيكي الأمور بهدف في الدقيقة 79 بمقصية مزدوجة مستفيدا من رأسية كارلوس فيرنانديز.

لقاء الإياب سيقام على ملعب إيبوروستار في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لحسم بطاقة التأهل الثالثة للدوري الإسباني الموسم المقبل رفقة أوساسونا وغرناطة.

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