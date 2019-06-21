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رئيسة مجلس النواب الأمريكي تدعو لخفض التصعيد مع إيران

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

دعت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة اليوم الخميس إلى خفض التصعيد مع إيران بعد أن حضر كبار أعضاء الكونجرس إفادة في البيت الأبيض بشأن إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.
وقالت بيلوسي وهي أكبر ديمقراطية في الكونجرس في بيان "من المهم أن نبقى على تواصل كامل مع حلفائنا وأن نقر بأننا لا نتعامل مع خصم مسئول وأن نفعل كل ما بوسعنا لخفض التصعيد".
وأضافت "هذا موقف خطير وشديد التوتر يتطلب نهجا قويا وذكيا وإستراتيجيا وليس متهورا".

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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