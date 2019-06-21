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البنتاجون يصدر صورة لمسار رحلة الطائرة المسيرة قبل أن تسقطها إيران

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس صورة قالت إنها لمسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران دون أن تقدم شرحا مفصلا للصورة.
ويبدو أن نشر الولايات المتحدة للصورة محاولة لتعزيز روايتها بأن الطائرة أسقطت في المجال الجوي الدولي. وقالت طهران إن الطائرة كانت في مهمة تجسس وأنها أُسقطت في المجال الجوي الإيراني.
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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