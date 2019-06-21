البنتاجون يصدر صورة لمسار رحلة الطائرة المسيرة قبل أن تسقطها إيران

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس صورة قالت إنها لمسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران دون أن تقدم شرحا مفصلا للصورة.

ويبدو أن نشر الولايات المتحدة للصورة محاولة لتعزيز روايتها بأن الطائرة أسقطت في المجال الجوي الدولي. وقالت طهران إن الطائرة كانت في مهمة تجسس وأنها أُسقطت في المجال الجوي الإيراني.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا