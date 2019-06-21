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زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ قلق من أن ينجر ترامب إلى حرب مع إيران

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

عبر تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس عن قلقه من أن "ينجر" الرئيس دونالد ترامب إلى حرب مع إيران وقال إن ثمة حاجة لبدء نقاش مفتوح ولقرار من الكونجرس بشأن التمويل قبل الشروع في أي عملية عسكرية.
وقال شومر للصحفيين بعد اجتماع مع كبار مسئولي الإدارة في البيت الأبيض "الرئيس ربما لا يعتزم الذهاب إلى حرب لكننا قلقون من أن ينجر هو والإدارة إلى حرب".

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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