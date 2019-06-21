بحث تسفير الحجيج من مطار سبها

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث لقاء بقاعة المجلس البلدي سبها جمع عميد البلدية حامد الخيالي بعدد من المسؤولين ومدير مطار سبها الدولي ورئيس بعثة حجاج المنطقة الجنوبية تقييم الوضع العام والتجهيزات داخل مطار سبها، وتم خلال اللقاء المطول بحث جاهزية مطار سبها واستعداداته الفنية لعملية الملاحة الجوية.

وطالب المجتمعون بتوفير طيران مباشر لحجاج المنطقة الجنوبية لتجنيبهم عناء السفر ومشقة الطريق كما تم التطرق للحالة الأمنية ومدى استعداد الأجهزة الأمنية فيه حيث يقدر عدد الحجيج المسافرين من الجنوب وعبر مطار سبها بـ 400 حاج.

وكان مدير مطار سبها الدولي محمد اوحيدة، قد طالب في وقت سابق مصلحة الطيران والجهات المُختصة بضرورة إعادة تأهيل مطار سبها بعد استلام الجيش له، مضيفا أن المطار تعرض طيلة الـ8 سنوات الماضية لأضرار كبيرة؛ نتيجة وقوعه في منطقة اشتباكات مسلحة، مُشيراً إلى أن أبرز الأضرار تمثلت في سرقة كوابل الكهرباء ذات الـ11 ألف كيلو فولت المُغذية للمطار كما أوضح مندوب شركة الشروق للمُناولة، مفتاح محمد، أن مكاتب الشركة ومُعدّاتها قد تعرّضت للنهب والتخريب.

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